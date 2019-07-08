Киев впервые попросил США продать военное оборудование
Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи минобороны США, передает УНИАН.
Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
По его словам, Киев отправил подобный запрос впервые.
Он также добавил, что США начали рассматривать запрос Украины.
Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона не получит новейшее оружие США.