Киев впервые попросил США продать военное оборудование

Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи минобороны США, передает УНИАН.

Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Киев отправил подобный запрос впервые.

Он также добавил, что США начали рассматривать запрос Украины.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона не получит новейшее оружие США.