Киев впервые попросил США продать военное оборудование

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Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи минобороны США, передает УНИАН.

Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Киев отправил подобный запрос впервые.

Он также добавил, что США начали рассматривать запрос Украины.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона не получит новейшее оружие США.