СМИ узнали о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

В Помпеях на месте археологических раскопок обнаружили не менее десяти разорвавшихся бомб. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Как отмечается, эти бомбы были сброшены союзниками еще в годы Второй мировой войны.

Согласно изданию, в 1943 году на город сбросили 165 снарядов, 96 из которых удалось деактивировать.

Уточняется, что оставшиеся бомбы пока не найдены, они располагаются на территории площадью 22 гектара.

Причем, как подчеркивается, часть из этих зарядов взорвалась либо была обезврежена, однако в Помпеях пока остается не менее 10 зарядов.

При этом в Археологическом музее заявили, что угрозы для посетителей нет, поскольку военные регулярно осматривают территорию.