Прощание с подводниками началось в Петербурге
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В Петербурге на Серафимовском кладбище началась церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, церемония проходит в закрытом режиме.
Уточняется, что на похороны явились члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, а также родственники погибших с траурными венками.
Также, подчеркивается, что у главного входа поставили охрану, хотя само кладбище не закрыли на время церемонии.
Ранее сообщалось, что тела погибших подводников доставили в Петербург.
Во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море.