Прощание с подводниками началось в Петербурге

В Петербурге на Серафимовском кладбище началась церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, церемония проходит в закрытом режиме.

Уточняется, что на похороны явились члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, а также родственники погибших с траурными венками.

Также, подчеркивается, что у главного входа поставили охрану, хотя само кладбище не закрыли на время церемонии.

Ранее сообщалось, что тела погибших подводников доставили в Петербург.

Во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море.