Документы военной лаборатории, связанной с делом Скрипаля, нашли в мусорном баке в Лондоне

Секретные документы военно-химической лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке в Лондоне, сообщает Daily Star.

Тысячи страниц с личной информацией сотрудников ведомства были найдены в мусорном баке на автостоянке. Данные включают сведения об оборудовании, которым снабжены охранники.

Они относятся к разным периодам работы лаборатории от 1980 до 2017 гг.

Лаборатория сыграла ключевую роль в расследовании нападения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Экс-офицер полиции, который связан с Портон-Дауном, заявил, что выброшенные документы могли привести к катастрофе.

«Кто-то где-то не сделал свою работу», — сказал офицер.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.