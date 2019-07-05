Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Близкие и семьи погибших моряков уже выбрали место и время захоронения, однако они останутся в тайне, так как церемония пройдет в строгой секретности. Как отмечается, заместитель министра обороны страны Андрей Картаполов займется организаторскими функциями похорон подводников.

Издание уточняет, что в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало имена всех погибших подводников.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.