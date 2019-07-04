Раскрыт план США на случай наступления ядерной войны

Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассекретил план ведения боевых действий при наступлении ядерной войны. Об этом сообщает DefenseMaven .

Всего существует три сценария ответных действий со стороны США.

В первом случае, американский генерал должен выйти на связь с главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом. Затем силы США и НАТО ответят массированной контратакой, во время которой будут задействованы военно-воздушные судна, средства разведки и силы кибернетических, космических и специальных операций.

Отдельными пунктами плана являются ответные меры на территории США, а также выбор тактики и вида ядерной атаки.

Все миссии должны быть запущены в одно время.

Также отмечается, что американская военно-промышленная компания Raytheon создала два заатмосферных кинетических перехватчика (EKV), которые во время мартовских тестов уничтожили имитацию межконтинентальной баллистической ракеты. Это является значительным шагом вперед в том, что касается способности отличать ложные цели от МБР.

Согласно материалу, компания сотрудничает с Пентагоном, чтобы иметь возможность начать их использование в начале 2020-х. Речь идет о новых технологиях оружия, которые смогут действовать за пределами атмосферы Земли и к которым прибегнут США в случае нападения. Кроме того, в распоряжении США есть атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, которые уничтожат любого, кто предпримет попытку атаковать страну.