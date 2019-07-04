Эрдоган обвинил США в грабеже на $1,4 млрд

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Турецкий президент Тайип Эрдоган высказался по поводу возможного отказала Соединенных Штатов от поставок в страну истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что лидер Турции выразил недоумение по поводу ситуации, в которой исправно выплачивающий деньги клиент не может получить то, что хочет.

«Это называется грабежом», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Анкара уже заплатила за истребители $1,4 млрд, однако получила только четыре самолета. При этом турецкие летчики и военнослужащие прошли необходимое обучение.

Ранее сообщалось, что Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям.