Эрдоган обвинил США в грабеже на $1,4 млрд
Турецкий президент Тайип Эрдоган высказался по поводу возможного отказала Соединенных Штатов от поставок в страну истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщает NTV.
Отмечается, что лидер Турции выразил недоумение по поводу ситуации, в которой исправно выплачивающий деньги клиент не может получить то, что хочет.
«Это называется грабежом», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что Анкара уже заплатила за истребители $1,4 млрд, однако получила только четыре самолета. При этом турецкие летчики и военнослужащие прошли необходимое обучение.
Ранее сообщалось, что Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям.