Минобороны опубликовало имена всех погибших подводников

Минобороны России обнародовало имена 14 подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно ведомству, погибли следующие члены научно-исследовательского глубоководного аппарата: Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич; капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич и капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Также в Минобороны отметили, что все они неоднократно принимали участие в сложных подводных экспедициях, посвященных исследованию Арктики.

Ранее была названа возможная причина аварии в Баренцевом море.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.