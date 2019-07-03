Названа возможная причина аварии в Баренцевом море

Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник.

В свою очередь, замыкание, отметил источник, вызвало возгорание в помещении аккумуляторных батарей.

Он добавил, что пожар на аппарате произошел на глубине 280 метров. На протяжении полутора часов подводники боролись за живучесть корабля.

В итоге, отметил источник, 14 моряков ценой своей жизни смогли сохранить аппарат и отбуксировать его на военно-морскую базу Североморск.

На настоящий момент, по словам источника, комиссия Минобороны России продолжает изучать причины аварии.

Ранее были раскрыты имена всех погибших подводников.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.