Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на подлодке
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ РФ эвакуировали гражданского, передает РИА «Новости».
По его словам, спасти часть экипажа удалось благодаря геройству моряков.
«Моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк», — заявил Шойгу.
Он пояснил, что погибшие «ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания».