Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

В связи с 75-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в разделе «Из Минска виделся Берлин» можно найти исторические приказы, директивы, донесения, газетные и наградные материалы о наступательной операции Красной армии. До этого они находились в архиве ведомства.

«Стремительный «Багратион», 75 лет назад освободивший белорусскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, — тема нового исторического раздела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что представленные материалы информируют о досрочном завершении операции, настрое советских военнослужащих и реакции жителей города на их появление.

Ранее Министерство обороны России опубликовало документы о военных операциях в период Великой Отечественной войны, в которых содержалось число погибших при освобождении Польши солдат советской армии.