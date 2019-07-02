Названа причина смертельного пожара на российской подлодке

Причиной пожара на подлодке, в результате которого погибли 14 моряков, стало, по данным Газеты.Ru, короткое замыкание.

Уточняется, что замыкание произошло в электрических сетях атомной глубоководной станции в ходе выполнения специального задания.

Также стало известно, что инцидент произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер - АС-31, а не АС-12, как сообщалось ранее.

Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли при отравлении продуктами горения.