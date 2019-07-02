МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, эскалация ситуации вокруг атак Израиля в Сирии вызывает обеспокоенность у Москвы.

Она также добавила, что Израиль грубо нарушает суверенитет Сирии.

Захарова подчеркнула, что силовые действия Израиля угрожают стабильности Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску.