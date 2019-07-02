МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, эскалация ситуации вокруг атак Израиля в Сирии вызывает обеспокоенность у Москвы.
Она также добавила, что Израиль грубо нарушает суверенитет Сирии.
Захарова подчеркнула, что силовые действия Израиля угрожают стабильности Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску.