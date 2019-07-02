Украинцев обучат вступлению в НАТО с помощью настольной игры

Украинский благотворительный фонд взялся за создание настольной игры «Украина-НАТО», сообщает «Интерфакс».

Глава проекта Ольга Иванова назвала его главной целью просвещение молодых украинцев относительно плюсов от вступления в альянс.

Настольная игра ориентирована на выпускников и студентов вузов, как на «будущее страны».

На Украине добавили, что она поможет разрушить мифы об агрессии НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал внедрить в ВСУ стандарты и процедуры НАТО.