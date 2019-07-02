Военных США могут посадить на диету

Военных США могут в скором времени посадить на кетогенную диету. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с ожирением части служащих.

Уточняется, что солдатам, скорее всего, придется отказаться от пива и буррито, а также пересесть на низкокалорийные коктейли и салаты из авокадо.

При этом, в первую очередь, на такую диету могут посадить морских котиков.

Однако, как подчеркивается, такое нововведение имеет и обратную сторону. Например, диету необходимо соблюдать постоянно, поэтому остается вопрос, как контролировать питание военных в нерабочее время.

Помимо этого, есть и экономические трудности: придется изменять весь набор продуктов в столовых.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп не захотел использовать армию США по назначению.