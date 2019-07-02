Российская ядерная ракета «Булава» промажет по стратегическим объектам США

У межконтинентальных баллистрических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30», которые должны быть размещены на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», не хватит точности для того, чтобы применить их в рамках «первого удара». Это операция предполагает истребление шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman, сообщает The National Interest.

Ранее появились обновленные технические характеристики МБР. Сообщается, что круговое вероятное отклонение ракеты равно 350 м, это в четыре раза больше, чем аналогичная характеристика у МБР США Trident D5.

Как пишет издание, Р-30 является исключительно стратегическим оружием, которому не достает точности для безошибочного уничтожения защищенных военных объектов.

Ранее сообщалось, что крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил ракету «Булава».