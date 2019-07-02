Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что они увидят танки на улицах Вашингтона 4 июля, передает CNN.

Военная техника появится на улицах города в честь празднования Дня независимости.

Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что «у нас будут выставлены танки на улице».

Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.