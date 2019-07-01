Украина поменяла планы с США из-за России

Украинская сторона была вынуждена поменять свои планы на учениях НАТО якобы из-за российских действий. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает РИА «Новости».

Воронченко подчеркнул, что Украина не испугалась попыток «северного соседа спутать карты », то есть закрытия района плавания.

Украинский военный подчеркнул, что страна приняла действия России как вызов и готова противодействовать.

Ранее сообщалось, что Россия готова отреагировать на действия НАТО в Черном море.

Учения стартовали 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе.