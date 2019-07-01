Военный вертолет разбился в Германии
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Военный тренировочный вертолет Eurocopter EC135 разбился в сельском районе Хамельн-Пирмонт, Германия, во время выполнения упражнения на низкой высоте. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в 30 км от международного центра по подготовке военных летчиков в городе Бюккебург.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел возле леса. Вертолет загорелся.
В результате ЧП погиб пилот воздушного судна, еще один пострадал.
На месте крушения работают спасательные службы.
Ранее сообщалось, что два истребителя разбились в Германии.