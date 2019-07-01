Военный вертолет разбился в Германии

Военный тренировочный вертолет Eurocopter EC135 разбился в сельском районе Хамельн-Пирмонт, Германия, во время выполнения упражнения на низкой высоте. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в 30 км от международного центра по подготовке военных летчиков в городе Бюккебург.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел возле леса. Вертолет загорелся.

В результате ЧП погиб пилот воздушного судна, еще один пострадал.

На месте крушения работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что два истребителя разбились в Германии.