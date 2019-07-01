ЧФ готов отреагировать на действия НАТО в Черном море
Силы Черноморского флота (ЧФ) организовали непрерывное слежение за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze-2019 в Черном море. Об этом сообщили в наццентре управления обороной страны, передает РИА «Новости».
Как отмечается, российские военные наблюдают за кораблями и готовы отреагировать на возможные нештатные ситуации в северо-западной части моря.
В учениях поучаствовали корабли и авиация из Британии, США, Канады, Италии, Грузии, Эстонии и других стран.
Учения стартовали 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе.
Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.