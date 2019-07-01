National Interest восхитился российским супертанком Т-14

В России состоялся международный военно-технический форум «Армия -2019», который посетили более 1,5 млн посетителей, 1,2 тысячи экспонентов и 65 иностранных делегаций. Обозреватель The National Interest Марк Эпископос назвал мероприятие «живым каталогом» военной продукции, которую российская сторона собирается экспортировать.

Отмечается, что «Уралвагонзавод» представил усовершенствованную версию тяжелой боевой машины пехоты Т-15. Также были представлены унифицированная боевая платформа «Бумеранг» и гусеничная платформа «Курганец-25». Все три основаны на универсальной боевой платформе «Армата», которая станет основой для следующего поклонения российской бронетехники.

Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме. В настоящее время длина модели составляет 10,8 м, ширина — 3,9 м, высота — 3,3 м. Кроме того, можно было увидеть российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 «Витязь», испытания которого закончились в апреле этого года. Он должен стать флагманом системы российских комплексов ПРО средней дальности. В материале отмечается, что форум подтвердил, что российские сухопутные войска «делают ставку» на «Армату», однако пока она требует значительных производственных затрат, что может быть преодолено в будущем.