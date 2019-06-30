Германия сократит траты на оборону наперекор Трампу

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В Германии произошло согласование бюджетных расходов на 2021-2023 года, в рамках которых траты на оборонную статью сократятся. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Отмечается, что это может привести к осложнениям с обязательствами перед НАТО.

Так на оборону в 2020 году Германия потратит на €1,7 млрд больше, чем в этом году, но к 2023 эта цифра значительно уменьшится. Расходы на тот период предположительно составят €43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП, хотя согласно натовским договоренностям затраты на оборонный блок должны составить 2% от ВВП.

Издание отметило, что дефицит финансового обеспечения армии ФРГ составит €33 млрд в ближайшие четыре года.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Вашингтоне раскритиковал Германию. Лидер США опять выразил недовольство из-за низких военных расходов ФРГ. По его словам, немецкая сторона не выполняет своих обязательств в рамках НАТО.