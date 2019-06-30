В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы
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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе форума «Армия — 2019».
«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — отметил Бурдинский.
Он добавил, что разработана специальная система, которая дает возможность молодым людям поступать в высшие учебные заведения.
Это, в свою очередь, увеличивает процент призывников с высшим или средним специальным образованием, уточнил Бурдинский.
Ранее сообщалось, что Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию.