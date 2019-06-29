В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Он отмеила .что доля расходов на оборону имеет тенденцию к снижению.

В 2018 году этот показатель составлял 3,2% от ВВП, в 2019-м — 2,9%. Такое снижение запланировано, оно связано с перевооружением армии, отметила Шевцова.

Она отметила, что пик первой госпрограммы вооружений был пройден, сегодня МО переходит к серийным поставкам.