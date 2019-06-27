В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

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В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной. Об этом в твиттере написал сенатор Тим Кейн.

Как отмечается, принятие этой поправки позволит избежать вовлечения США в «ненужную войну» на Ближнем Востоке. В случае ее принятия конгресс будет принимать такое решение.

«Президент не может начинать войну в одностороннем порядке», — заявил Кейн.

Он добавил, что американское общество и военные смогут наблюдать за голосование поэтому вопросу.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности «уничтожить» Иран.