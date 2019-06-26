Названы сроки поставки С-400 в Турцию
Россия планирует завершить поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию до конца года, передает РИА «Новости».
Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
По ее словам, контракт на поставку С-400 в Турцию исполняется в соответствии с согласованными сроками.
Она также добавила, что российская сторона намерена завершить поставку ЗРК и обучение турецких специалистов до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в санкциях США по С-400.