Названы сроки поставки С-400 в Турцию

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Россия планирует завершить поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию до конца года, передает РИА «Новости».

Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

По ее словам, контракт на поставку С-400 в Турцию исполняется в соответствии с согласованными сроками.

Она также добавила, что российская сторона намерена завершить поставку ЗРК и обучение турецких специалистов до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в санкциях США по С-400.