DW заявила о несостоятельности «сделки века» Кушнера

«Сделка века», разработанная зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером для того, чтобы помочь Палестине, сопровождалась большими ожиданиями. Предложенный план предрекает палестинской экономике хорошие времена, но, как отмечает Die Deutsche Welle, не учитывает политические реалии.

Как отмечается, экономический план по Ближнему Востоку на 136 страницах выглядит как глянцевый журнал. Он должен быть дополнен политическим планом, но нет ясности по поводу того, когда это произойдет. Проект Кушнера предполагает борьбу с коррупцией в Палестине, доступ на глобальные рынки, развитие частного сектора экономики и развитие 5G. Кроме того, в плане предполагаются инвестиции в сферу образования и усиление руководства страны.

Как пишет издание, даже если на реализацию плана найдутся средства, он не нашел поддержки среди населения и властей Палестины. По мнению палестинского министра финансов, вывод о том, что за экономическим оживлением последует мир, нереалистичен.