Украинскому спецназу позволили воевать за НАТО
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые прошли необходимые экзамены и получили сертификат как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Согласно имеющейся информации, сертификацию прошел 140-й центр Сил спецопераций ВСУ. Военнослужащие сдавали экзамены в Литве. Получение сертификата означает, что военных центра смогут привлечь в качестве сил быстрого реагирования альянса.
Ранее бывший представитель НАТО в России Гарри Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс. По словам чиновника, нужно сделать так, чтобы блок сам захотел принять страну в состав организации.