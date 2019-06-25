Украинскому спецназу позволили воевать за НАТО

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Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые прошли необходимые экзамены и получили сертификат как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Согласно имеющейся информации, сертификацию прошел 140-й центр Сил спецопераций ВСУ. Военнослужащие сдавали экзамены в Литве. Получение сертификата означает, что военных центра смогут привлечь в качестве сил быстрого реагирования альянса.

Ранее бывший представитель НАТО в России Гарри Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс. По словам чиновника, нужно сделать так, чтобы блок сам захотел принять страну в состав организации.