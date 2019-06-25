Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану
Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга проинформировал о том, что отряд кораблей, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», прибыл в Гавану. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, отряд кораблей отправился из Североморска 26 февраля. Корабли проплыли около 28 тыс. морских миль.
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота...зашел в столицу Республики Куба порт Гавану» – говорится в сообщении.
Уточняется, что фрегат посетят представители командования ВС Кубы и чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Андрей Гуськов.
Ранее начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что российские фрегаты проекта 11356 заменят корветы проекта 20386.