Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану

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Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга проинформировал о том, что отряд кораблей, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», прибыл в Гавану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, отряд кораблей отправился из Североморска 26 февраля. Корабли проплыли около 28 тыс. морских миль.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота...зашел в столицу Республики Куба порт Гавану» – говорится в сообщении.

Уточняется, что фрегат посетят представители командования ВС Кубы и чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Андрей Гуськов.

Ранее начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что российские фрегаты проекта 11356 заменят корветы проекта 20386.