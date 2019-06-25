Трамп решил разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, речь идет о документе, который предусматривает помощь США Японии в случае нападения на нее.
Как отмечается, Трамп недоволен тем, что документ не обязывает Токио вставать на защиту США.
При этом выход США из договора создаст угрозу для Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее СМИ сообщили, что политика Трампа угрожает лидирующему положению США.