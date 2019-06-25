Трамп решил разорвать договор с Японией

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Президент США Дональд Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о документе, который предусматривает помощь США Японии в случае нападения на нее.

Как отмечается, Трамп недоволен тем, что документ не обязывает Токио вставать на защиту США.

При этом выход США из договора создаст угрозу для Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее СМИ сообщили, что политика Трампа угрожает лидирующему положению США.