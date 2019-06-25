США показали СБ ООН доказательства «вины» Ирана
США предоставили членам СБ ООН данные об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые якобы доказывают причастность Ирана, передает ТАСС.
Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.
По его словам, предоставленная информация якобы свидетельствует о том, что за атакой на танкеры стоит Иран.
Он подчеркнул, что США также показали СБ ООН доказательства того, что сбитый Тегераном американский беспилотник не входил в воздушное пространство Ирана.
Ранее сообщалось, что СБ ООН осудил атаку на танкеры в Оманском заливе.