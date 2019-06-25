США показали СБ ООН доказательства «вины» Ирана

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США предоставили членам СБ ООН данные об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые якобы доказывают причастность Ирана, передает ТАСС.

Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

По его словам, предоставленная информация якобы свидетельствует о том, что за атакой на танкеры стоит Иран.

Он подчеркнул, что США также показали СБ ООН доказательства того, что сбитый Тегераном американский беспилотник не входил в воздушное пространство Ирана.

Ранее сообщалось, что СБ ООН осудил атаку на танкеры в Оманском заливе.