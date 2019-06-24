Турция купила российские С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, невзирая на угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, Турцию не волнует решение США по санкциям против Анкары.

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«Неважно какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400», — подчеркнул Чавушоглу.

Он отметил, что сейчас самое главное — определиться со сроками поставки С-400 в Турцию.

Он также добавил, что ряд стран не поддерживают исключение Анкары из американской программы по созданию F-35.

Ранее сообщалось, что США решили отговорить Индию от покупки российских С-400.