Город эвакуируют после мощного взрыва на складе боеприпасов

На юге Казахстана произошел взрыв на складах боеприпасов, расположенных в воинской части №44856 в Арыси. Об этом сообщает региональный Sputnik.

Как отмечается, взрывы произошли в 9.20. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что они произошли недалеко от жилых районов. В настоящее время проводится эвакуация людей.

«В Шымкенте открыты 15 эвакуационных пунктов. В Арыси проживает около 43 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.