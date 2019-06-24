В Иране сочли «позорной» предложенную США «сделку века»
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на план Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, который должен быть представлен на конференции «От мира — к процветанию». Об этом сообщает ISNA.
План ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», разработан зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. В Белом доме его считают «самой амбициозной» попыткой помочь Палестине.
По словам представителя Ирана, конференция и «продажа» Палестины не приведут никуда. Он подчеркнул, что план является «позорным» и «обреченным на провал».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках «сделки века» вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.