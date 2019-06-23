Скандал с нацистской символикой на учениях НАТО
Во время учений НАТО британские солдаты королевской морской пехоты устроили пьяную вечеринку, а также изобразили на груди одного из военнослужащих свастику. Об этом пишет The Mail on Sunday.
Согласно имеющейся информации, солдаты были в состоянии алкогольного опьянения и снимали происходящее на камеру мобильного телефона.
Отмечается, что военная полиция начала проверку, когда в Сеть попали кадры, демонстрирующие «отвратительное поведение» военных. Командир штаба пообещал участникам инцидента серьезные последствия.
Ранее военные США в ходе учений НАТО вторглись по ошибке на бронемашинах на территорию частных сельхозугодий в Румынии и уничтожили посевы.