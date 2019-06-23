Появились кадры с применением управляемой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» поделился видеозаписью, на которой можно увидеть кадры с применением новой легкой многоцелевой управляемой ракеты, установленной на вертолете Ми-28НМ.

Генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина сообщил, что данный вид ракеты является первым среди вертолетных с головкой самонаведения, которая служит для уничтожения наземных, подводных и надводных целей.

Также отмечается, что новейшее оружие способно работать на больших расстояниях. Вертолет Ми-28НМ после установки ракет будет способен уничтожать все виды обозначенных целей.

Ранее в Минобороны России заявили об окончании испытаний новейшего боевого вертолета Ми-28НМ.