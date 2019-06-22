США начнут шантаж малыми ядерными бомбами, заявили в МИД РФ

Министерство иностранных дел России считает, что США могут начать шантажировать другие государства угрозой удара ядерными боезарядами малой мощности. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин.

«В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату», — заявил Кожин.

Он также отметил, что заявления властей США относительно установки баллистических ракет на подводных лодках «Трайдент-П», которые призваны сдержать существующую угрозу нанесения Россией ограниченного ядерного удара по США, призваны оправдать расширения ядерного арсенала Запада, а также усилить распространение американской военной силы по всему миру.

В МИДе также подчеркнули, что такое отношение США к ядерной политике, а также разрушение международной системы контроля над вооружениями могут привести к «катастрофическим последствиям».

Ранее американские ВС заявили о проведении летных испытаний бомбардировщика B-52H, на который было установлено новое оружие AGM-183A.