Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости»
Грациано предупредил о своем визите замминистра украинского МИД Егора Божко. Он отметил, что собирается на эти территории для того, чтобы ознакомиться с военно-оперативной ситуацией.
«Я приехал в Украину и посещу восточные регионы», — уточнил Грациано.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса.