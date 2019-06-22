Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости»

Грациано предупредил о своем визите замминистра украинского МИД Егора Божко. Он отметил, что собирается на эти территории для того, чтобы ознакомиться с военно-оперативной ситуацией.

«Я приехал в Украину и посещу восточные регионы», — уточнил Грациано.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса.