В США уверены в победе над Россией и Китаем одновременно

Американский аналитики уверены, что США в случае с войной с КНР и Россией, смогут всех победить. Об этом сообщает The National Interest.

По данным аналитиков, американская сторона имеет все шансы победить, если внезапно начнется война с Россией и Китаем, так как США имеют самую «устрашающую» армию в мире.

Как пишет издание, у Соединенных Штатов нет оснований воевать с Россией, за исключением сохранения целостности НАТО. Если США будут сражаться, то за ними последуют Германия, Франция, Польша и Великобритания.

«США… выиграют две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели победы», — уточняет автор материала.

Ранее сообщалось, что НАТО дал прогноз насчет войны с Россией.