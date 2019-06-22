NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета любимого телеведущего

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Американский президент Дональд Трамп передумал наносить удар по Ирану после совета одного из своих любимых телеведущих Fox News Такера Карлсона, пишет The New York Times.

По данным издания, ведущий сказал, что ответная акция на сбитый Тегераном беспилотник стала бы сумасшествием. Карлсон также отметил, что сторонники применения силы в отношении иранской стороны действуют не в интересах главы государства, а начало военных действий положит конец возможности его переизбрания в 2020 году.

Также отмечается, что телеведущий был не единственным человеком, который старался переубедить Трамп. Неизвестно, кто именно заставил президента страны изменить решение.

Ранее Трамп заявил, что он остановил удар по территории Ирана в последний момент.