НАТО обвинил РФ в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности». Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Североатлантического альянса.

По мнению аналитиков организации, российское государство для реализации своего плана может использовать страны Прибалтики.

Они добавили, что во избежании этого Соединенные Штаты должны разместить в данном регионе свои войска.

Помимо этого, аналитики предложили усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, а также увеличить оборонный бюджет членов НАТО.

При этом они уточнили, что военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, хотя его и нельзя исключать.

Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок.