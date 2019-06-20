Трамп не исключил ошибку при атаке Ирана на беспилотник США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог сбить по ошибке американский военный беспилотник, однако отметил, что в США этого не потерпят. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер также подчеркнул, что атака имела бы для него большее значение, если бы воздушное судно было пилотируемым.

До этого корпус стражей исламской революции (КСИР), который является частью вооруженных сил Ирана, заявил, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана, поскольку занимался выполнением шпионской миссии.

КСИР добавил, что воздушное судно планировало достичь расположенный на юго-востоке Ирана порт Чабахар.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.