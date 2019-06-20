Посольство раскритиковало приговор россиянину Тищенко

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Посольство России в США прокомментировало решение американского суда по делу россиянина Олега Тищенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению дипмиссии, Тищенко был приговорен к году тюрьму по «надуманному обвинению».

В посольстве также добавили, что российская дипмиссия разочарована действиями США в отношении россиянина.

В дипмисс призвали власти США отказаться от подобной практики.

Ранее сообщалось, что суд приговорил разработчика компьютерных игр Тищенко к одному году тюрьмы.