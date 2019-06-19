Киев опасается возможности захвата Украины Россией 50-летними танками

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Начальник управления верификации генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь обвинил Москву в якобы размещении около 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

Киев постоянно видит «российские войска» рядом со своими границами.

Он отметил, что на протяжении русско-украинской границы Россия якобы расположила более 25 батальонных тактических групп. В Ростовской области идет формирование 150-й мотострелковой дивизии. Начальник генштаба ВСУ также обнаружил у границ с Украиной наземные ракетные комплексы «Искандер», носители ракет морского базирования типа «Калибр», боевые самолеты и вертолеты.

Гуздь добавил, что войска «внезапно увеличивают свою численность». Он утверждает, что Москва «скрыто перекинула» к украинской границе 250 танков Т-62, которые производились в СССР с 1962 по 1975 год. Однако, по данным ВС России, российская армия не использует в своем арсенале такие модели танков.

По словам сотрудника Генштаба, Москва увеличила объем военных сил на Крымском полуострове в два раза в период с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не выявила факт нахождения российских военных на территории Донбасса.