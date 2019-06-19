WP: Помпео сделал Ирану личное предупреждение

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Американский госсекретарь Майк Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели военнослужащих США. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что предупреждение дипломат передал лично во время визита в Багдад, который он совершил в мае. По словам источников, Помпео заявил иракским властям, что гибель хотя бы одного военнослужащего США привет к тому, что Вашингтон ответит военными действиями. Помпео не сомневался, что власти Ирака передадут его послание Тегерану.

«Что случится, если американцев будут убивать? Это все меняет», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что США отправят дополнительные войска на Ближний Восток в ответ «иранскую угрозу».