Три военных самолета заметили у российских границ
У российских границ замечены три иностранных военных самолета, передает РИА «Новости».
Один из них радиоразведчик Gulfstream GIV SP принадлежал ВВС Швеции и пролетел у побережья Калининградской области.
Беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий ВВС США, провел разведку у линии разграничения в Донбассе и и облетел Крым.
Также у Крыма летал противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Ранее сообщалось, что немецкий самолет провел разведку у границ России.