Три военных самолета заметили у российских границ

У российских границ замечены три иностранных военных самолета, передает РИА «Новости».

Один из них радиоразведчик Gulfstream GIV SP принадлежал ВВС Швеции и пролетел у побережья Калининградской области.

Беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий ВВС США, провел разведку у линии разграничения в Донбассе и и облетел Крым.

Также у Крыма летал противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Ранее сообщалось, что немецкий самолет провел разведку у границ России.