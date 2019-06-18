Трамп подменил кандидата в руководители Пентагона

Президент США Дональд Трамп представил нового исполняющего обязанности министра обороны США. Об этом он написал в своем твиттере.

Им стал Марк Эспер.

«Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!» — сказал Трамп.

Трамп объяснил, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность.

«Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье», — написал Трамп.