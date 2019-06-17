Литва хочет использовать опыт ВСУ в Донбассе

Литовская делегация посетила зону проведения операции в Донбассе с целью изучения организационной системы бойцов. Об этом сообщается на странице штаба ООС в фейсбуке.

В частности, представителей Литвы заинтересовала структура медобеспечения бойцов, и оказания им неотложной помощи.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами.

Ранее министерство обороны Литвы передало Украине около миллиона боеприпасов на сумму €256 тысяч, которые предназначены для советского огнестрельного оружия.