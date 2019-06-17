ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35. Об этом заявил гендиректор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко, передает РИА «Новости».

По словам Тарасенко, производство самолета МиГ-35 было запущено в кратчайшие сроки. После завершения работ его испытывали и теперь передали ВКС также для проведения испытаний.

Тарасенко добавил, что четыре истребителя МиГ-35 планируется также поставить до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что в США назвали российский МиГ-35 «самым эффективным многоцелевым истребителем.