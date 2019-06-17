Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ

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Бывший командующий батальоном «Донбасс» Семен Семенченко прокомментировал слова экс-главы генштаба ВСУ Виктора Муженко об атаке на батальон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Так это, значит, был подонок Муженко», — сказал Семенченко.

По его словам, Муженко прятался от него в течении пяти лет.

Он также добавил, что точно сможет «встретится» с экс-главой генштаба ВСУ.

Ранее Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон «Донбасс».